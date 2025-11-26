Разследват схеми за имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие", има задържани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акцията е на КПК, полицията и жандармерията

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие". Има и задържани, научи "24 часа".

Акцията е започнала рано тази сутрин, когато агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие" Ивелин Михайлов.

Самият Михайлов не е сред задържаните.