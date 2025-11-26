ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на магистрала "Тракия" към Бургас

Мъж, укриващ се от присъда, е задържан в Бургас

Криминално проявен мъж, укриващ се от изпълнение на присъда, е задържан в Бургас Снимка: pixabay

Криминално проявен мъж, укриващ се от изпълнение на присъда, е задържан в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. Задържаният е на 28 години. Той дълго време е успявал да осуети влизането си в затвора, като е сменял често местата за нощувка и е спазвал строга конспиративност. Мъжът е открит в квартира в комплекс „Меден рудник".

От полицията уточняват, че срещу него има влязла в сила присъда от три години „лишаване от свобода" за притежаване и разпространение на наркотични вещества.

Задържаният е приведен в Бургаския затвор за изтърпяване на наказанието, допълниха от ОД на МВР.

