Управляващите дават още 14 години за регистрация на кладенци и сондажи

Още от лятото Министерството на околната среда и водите припомня, че срокът за регистрация на кладенци и сондажи е до 28 ноември тази година, но едва преди месец в Народното събрание бе внесен законопроект, който предвижда удължаване на този срок. Първоначално бе с още осем години или до 2033 г. Между двете четения от управляващото мнозинство обаче предложиха той да бъде удължен с още 6 години, тоест до 28 ноември 2039 г. Новите текстове в Закона за опазване на околната среда бяха приети с 153 гласа "за", 0 "против" и 7 "въздържал се". От ПП-ДБ не се включиха в гласуването.

"Удължаването с 6 години е във връзка със следващия период за приемане на Плановете за управление на речните басейни. По този начин ще се даде още по-ясен знак на обществото, че регистрацията е безплатна, доброволна и няма да се налагат никакви такси за водоползването на кладенците за собствени потребности", пише в мотивите на вносителите.

Задължението за регистрация съществува още от 2006 г., но през годините е многократно отлагано, а според Закона за водите всички водовземни съоръжения, които не бъдат регистрирани, подлежат на ликвидация. Целта на регистрацията пък е да се гарантира разумното използване на подпочвените води и предотвратяването на засушавания.

"Предложението на колегите само по себе си е признание за абсолютен институционален провал. То ще бъде в ущърб на гражданите. Следващите 14 години ще наблюдаваме как безотговорността на институциите към подземните води и хората ще се развива в пълна степен", ядоса се от трибуната Татяна Султанова от ПП-ДБ.

"Вече има 450 регистрирани кладенци, което значи, че 450 човека са пожелали да имат водомери, или са пожелали да имат такси, защото регистрирайки се, те помагат на държавата да се справя по-добре с управлението на този ресурс, а не защото искат да имат водомери на кладенците", каза зам.-председателят на комисията по здравеопазване и депутат от ПП-ДБ Александър Симидчиев.

От "Възраждане" пък предложиха тотално премахване на регистрацията на кладенци за собствени нужди, но не бе прието.