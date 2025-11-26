Община Летница изгражда фотоволтаици и купува електромобил за социалните услуги

Община Летница получи одобрение от Министерството на труда и социалната политика за проект за инсталиране на фотоволтаични системи в сгради, в които се предоставят социални услуги, финансирани като делегирани държавни дейности, както и за закупуване на електрическо превозно средство със свързана зарядна станция. Това съобщават от общинската администрация. Проектът е на стойност близо 240 000 лв. и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщава БТА.

Предвижда се изграждане на фотоволтаични инсталации с мощност 15 kW върху покривите на сградите, в които функционират три социални услуги - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Летница, Център за настаняване от семеен тип за стари хора и Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Крушуна. В съоръженията ще бъдат монтирани и локални системи за съхранение на енергия. Произведената електроенергия ще се използва изцяло за нуждите на социалните услуги.

Проектът включва и закупуване на електрически автомобил, както и изграждане на зарядна станция в града.

От общинската администрация посочват, че инициативата е насочена към повишаване на енергийната ефективност, намаляване на енергийната зависимост и подобряване на оперативната устойчивост на социалните услуги. Тя цели и по-ефективно използване на покривните пространства за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Постигането на заложените цели ще допринесе за ограничаване на използването на изкопаеми горива и за стимулиране на чистата мобилност в съответствие с Плана REPowerEU, Европейската соларна стратегия и Европейския зелен пакт, допълват от Община Летница.

Решението за подаване на проектното предложение беше взето на заседание на Общинския съвет през юли. Според него сградите на социалните услуги трябва да бъдат поддържани минимум пет години след приключване на дейностите по инвестицията, без промяна на предназначението им за същия период. Електрическият автомобил също няма да бъде продаван и ще се поддържа най-малко пет години.