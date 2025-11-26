Управляващите дават тотото на концесия, защото печели малко - може повече

Управляващите са решили да дадат държавния спортен тотализатор на концесия, защото печелил малко, а може повече, съответно и да инвестира повече средства в българския спорт.

На брифинг в парламента дойде лично спортният министър Иван Пешев, който обясни, че през последните месеци екипът му направил анализ на дейността на тотото. 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България, като печалбата му е 2 млрд. лева. От тях тотото генерирало едва 77 млн. лева.

"Затова с колегите в Съвета за съвместно управление предприехме стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, инфраструктура, младеж и младежка политика. По този начин даваме възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес да се включат в дейността на спортния тотализатор", посочи спортният министър.

Пешев обеща няколко неща. Първо, че ще бъдат търсени само големи международни компании. Второ, всички служители на тотото да запазят работата си и да бъдат увеличени поне двойно. Трето, концесионната такса ще влиза в бюджета на Министерството на спорта, като тя ще е в такъв размер, че всички спортни федерации да са с удвоен бюджет.

"Българският спортен тотализатор остава държавен. В момента отваряме вратата, ако евентуално се появи голям международен оператор, който да има нужния опит в лотарията. Имаме три условия, които са важни. Ако едно не е изпълнено, това просто няма да се случи", каза Драгомир Стойнев от БСП. Той уточни, че концесионерът трябва да има голям опит и оборот в хазартния бизнес. Обясни, че тотото има печалба 120 млн. лева, от които около 40 млн. лева отиват за данъци, а останалото е чиста печалба към 77 млн. лева. Сега очакват концесионната такса да е поне двойна и посочи минимум от 240 млн. лева, иначе няма да има концесия.

"Знаете, че спортът в България е недофинансиран, базите са в окаяно състояние, че няма абсолютно никакви пари за младежкия спорт, а в същото време някои хора пазят един хазартен бизнес, който прави печалба от 2 млрд. лева. Всички са се загрижили за тях, а никого не го интересува, че държавната лотария прави печалба от 120 млн. лева. Ако не се появи голяма концесионна компания, просто няма да има концесия", допълни Стойнев.

Международен екип ще изработи договорите, ако се стигне до там. Управленците увериха, че всичко ще е прозрачно, не търсят български бизнес, искат тотализаторът да се модернизира и че целта им е да има повече пари за спорта. Като аргумент, че тотализаторът не се управлява добре, Стойнев припомни случката с топката 41 в играта 5 от 35. Делян Добрев от ГЕРБ допълни, че държавата е доказала, че "не е добър стопанин". Той даде пример с концесията на летището в София - не е поскъпнало, станало по-удобно, красиво и с повече полети, вкарва повече пари в държавата.

Тотото има право на над 4000 пункта в страната. Разкрити са малко над 2000. Инвестициите, които тотализаторът трябва да направи за нов софтуер, пунктове и хардуерни системи са стотици милиони, каквито той не генерира.

Йордан Цонев от ДПС-НН посочи, че идеята била на Министерството на спорта. Иначе в парламента тя се появи като предложение за промяна в проектобюджета между първо и второ четене, подписана от Йордан Цонев, Костадин Ангелов от ГЕРБ и Драгомир Стойнев от БСП. Представител на ИТН не се е подписал, нямаха и човек на днешния брифинг.

"ИТН вероятно ще подкрепят концесията, просто при подписването казаха, че не са информирани в детайлите и помолиха да им дадем време да си вземат решенията", обясни Цонев. Допълни, че офшорни компании не могат да кандидатстват за концесии по закон. Стойнев пък обясни, че инициативата била стара, просто не е станала публична.

Сега предстоят и промени в закона за хазарта във връзка с това предложение, които ще бъдат внесени от Министерския съвет.