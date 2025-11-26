Антикорупционната комисия влязла и в жилището на Ивелин Михайлов, обискирали жена му

Благодаря на полицаите, дали са време на децата спокойно да отидат на училище, пише Михайлов

Благодарен съм на полицаите, че са дали време на децата спокойно да отидат на училище, не са правили грозни сцени, били са културни. Това каза във фейсбук лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. Както "24 часа" съобщи по-рано Комисията за противодействие на корупцията (КПК), полиция и жандармерия извършват претърсвания в домове на хора, свързани с "Величие". Разследват се имотни измами и пране на пари.

При акцията в дома на Ивелин Михайлов жена му е била проверена от цивилни полицайки жени.

Самият Ивелин Михайлов потвърди във фейсбук, че КПК е влязла в жилището му и в други, обитавани от негови близки. Той дори предположи, че може да му бъде поискан имунитета.