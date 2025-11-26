ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на магистрала "Тракия" към Бургас

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21789346 www.24chasa.bg

Антикорупционната комисия влязла и в жилището на Ивелин Михайлов, обискирали жена му

16008
Ивелин Михайлов СНИМКА: АРХИВ

Благодаря на полицаите, дали са време на децата спокойно да отидат на училище, пише Михайлов

Благодарен съм на полицаите, че са дали време на децата спокойно да отидат на училище, не са правили грозни сцени, били са културни. Това каза във фейсбук лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. Както "24 часа" съобщи по-рано Комисията за противодействие на корупцията (КПК), полиция и жандармерия извършват претърсвания в домове на хора, свързани с "Величие". Разследват се имотни измами и пране на пари.  

При акцията в дома на Ивелин Михайлов жена му е била проверена от цивилни полицайки жени.

Самият Ивелин Михайлов потвърди във фейсбук, че КПК е влязла в жилището му и в други, обитавани от негови близки. Той дори предположи, че може да му бъде поискан имунитета.

Ивелин Михайлов СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси