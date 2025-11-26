Борислав Гуцанов: Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лв. за Коледа

536 хил. бедни пенсионери ще посрещнат Коледа с бонус от 120 лв. Това са възрастните хора с пенсии под прага на бедност - 638 лв. За останалите над 1,5 млн. души обаче няма да има нищо. Това решение взе днес Министерския съвет.

Всеки четвърти пенсионер ще получи коледна надбавка за Коледа от 120 лв. За коледните надбавки ще са необходими 64 320 000 лева. Направена е сметката, парите ги има, така че всичко ще бъде наред. Могат да бъдат спокойни всички хора, каза социалният министър Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет.

И припомни, че министерството вече работи коледните и великденските добавки да са разписани в закон и да бъдат за всички бедни. Понякога се получава така, че майка с дете също има нужда от помощ, а друг го дели лев от линията на бедност, трети пък получава помощта, а има приходи от наеми и аренда, каза още социалният министър.

Трябва да се направят много точни проверки. Ще бъде необходимо и Националната агенция за приходите да се включи в изготвянето на този законопроект. Целта е да има справедливост и да е ясно, че тези български граждани, които получават помощта, наистина имат нужда от нея, без някой да бъде ощетен", допълни министърът.

Гуцанов коментира и проектобюджета за 2026 година. Той беше категоричен, че в социалната област се правят стъпки, които не са предприемани години наред. Сред тях са повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година, което беше замразено три години, покачване на пенсиите по швейцарското правило, както и повишаване на минималната работна заплата. „Това, което сме направили в социалната област, не се беше случвало изобщо през последните години. Разбира се, един социален министър винаги иска повече, както и всяко правителство би искало да даде повече на уязвимите групи в страната, но това е възможното в момента", допълни Гуцанов.