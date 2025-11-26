"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младите лекари отдавна са чувствителни към недостатъците в здравната ни система, липсата на справедливост и замитането на проблемите. В тази връзка препубликуваме пост на д-р Дария Бояджиева, специализант по сърдечносъдова образна диагностика в ‚Сърце и Мозък' Бургас.

България е с най-висока детска смъртност сред държавите от ЕС, а основна причина са вродените сърдечни заболявания, когато те не са диагностицирани или лекувани своевременно. На този фон, националната детска болница е само на чертеж, а експертният съвет подаде оставка. Докато заработи Националната детска болница в София ще минат години.