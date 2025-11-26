ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Младите лекари отдавна са чувствителни към недостатъците в здравната ни система, липсата на справедливост и замитането на проблемите. В тази връзка препубликуваме пост на д-р Дария Бояджиева, специализант по сърдечносъдова образна диагностика в ‚Сърце и Мозък' Бургас.

България е с най-висока детска смъртност сред държавите от ЕС, а основна причина са вродените сърдечни заболявания, когато те не са диагностицирани или лекувани своевременно. На този фон, националната детска болница е само на чертеж, а експертният съвет подаде оставка. Докато заработи Националната детска болница в София ще минат години.

Защо, министър Кирилов и неговият ментор Орлин Алексиев , не разрешават 6 детски кардиологични легла? ,Сърце и Мозък’ е...

