Купувач подкара чужд мотор уж да го тества и изчезна, но бързо бе заловен от полицията.

В следобедните часове във вторник в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение от жител на гърменското с. Рибново, че моторът му е откраднат. В близкото с. Огняново е имал среща с мъж за осъществяване на сделка за продажба на мотоциклет „Кавазаки", но след като купувачът се качил на мотоциклета, за да го изпробва, е потеглил в неизвестна посока и не е отговарял на телефонните повиквания.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които мотоциклетът е установен в с. Блатска, а 28-годишният извършител на деянието, който е от същото село е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.