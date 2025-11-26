Пенчо Милков награди лауреати на Международния конкурс „Франц Шуберт"

Петнадесетото издание на Международния конкурс „Франц Шуберт" приключи снощи в Доходното здание с тържествена церемония и концерт на лауреатите, превърнал сцената на Русе в празник на музикалния талант. В продължение на пет дни градът бе притегателен център за млади изпълнители от България и Европа. НУИ „Проф. В. Стоянов" е организатор на конкурса с 30-годишна история, който се провежда всяка нечетна година. Кметът на Русе Пенчо Милков бе специален гост на церемонията. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Нашият град има дълга традиция да отваря вратите си за култура, да насърчава смелите творчески търсения и да поставя изкуството в центъра на обществения живот. И точно това прави „Франц Шуберт" - събира тук, на нашия бряг на Дунав, таланти от различни краища на света, и им дава сцена, на която да разкрият най-доброто от себе си", каза кметът. Той изрази специални благодарности към председателя на организационния комитет на конкурса Мария Дуканова и директора на Музикалното училище в Русе Здравко Саралиев за това, че с усилията на екипа на учебното заведение конкурсът продължава да расте и да се утвърждава.

Кметът Милков обяви и специалната награда на Община Русе – „Концерт на носителите на първи награди", който ще се проведе на 17 март 2026 г. в рамките на 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни".

„Стъпването на тази престижна сцена е ярък знак за признание и може да бъде решаващ момент в професионалния път на всеки млад артист", допълни той.

По време на церемонията кметът връчи и първа награда в трета възрастова група в категория „Клавирни дуа" на клавирното дуо „Атмосфери" – Александра Дичева и Мила Михова, чието изпълнение впечатли журито с изключителна музикалност и ансамблово единство.

В концертната част публиката се наслади на впечатляващите изпълнения на лауреатите от всички категории – пиано, класическо пеене, камерна музика и клавирни дуа. Сред отличените изпълнители бяха участници от различни възрастови групи, които представиха произведения на Шуберт, класическия репертоар и виртуозни пиеси, избрани специално за финалната гала. Участие в заключителната вечер взе и оркестърът на Държавна опера – Русе под диригентството на Вилиана Вълчева.

Концертът завърши с бурни аплодисменти и признание към труда и таланта на младите артисти, както и към международното жури, което оценяваше тяхното майсторство.

16-ото издание на Международния конкурс „Франц Шуберт" ще се състои през 2027 г.