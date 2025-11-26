Компанията печели престижната награда за втора поредна година

WINBET спечели наградата „Златна пика“ за „Онлайн оператор на годината“ на церемонията „Гала вечеря на игралната индустрия“, на която традиционно бяха отличени постиженията и иновациите в хазартната индустрия за изминаващата година.

Това е второто отличие за WINBET в тази категория, след като компанията бе отличена и в миналогодишното издание на наградите.

Наградите се присъждат от професионално, експертно жури, съставено от членове на Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ).

От името на WINBET наградата получи г-жа Малина Славчева, управител на WINBET Онлайн.

„Благодаря на журито, което прецени, че WINBET отново, за втора поредна година, заслужава това престижно отличие. За нас е изключително важно, че нашият труд и усилия се оценяват толкова високо от професионалистите и експертите в нашия бранш“, коментира г-жа Славчева.

„През тази година приложихме качествено нов подход в съдържанието и предлагането на нашите продукти, изцяло ориентиран към очакванията и предпочитанията на нашите клиенти. Представихме и множество иновативни нови функционалности, някои от които уникални за българския пазар. Награди като тази ни дават знак, че стратегията ни за развитие се движи в правилната посока “, допълни тя.

WINBET е водеща компания в бетинг сектора в България и предлага повече от 3000 онлайн казино игри и LIVE казино забавления от над 30 водещи доставчици на съдържание, над десет вида джакпотни системи и възможности за залози в над 30 вида спорт, eSports и виртуални спортове на своя сайт winbet.bg и в мобилното си приложение.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.