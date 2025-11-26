ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младеж се заби с колата в дърво и почина в Самоков

1896
Снимка: Архив.

Мъж на 22 години е катастрофирал с автомобил в дърво на ул. „Проф. Васил Захариев" в Самоков и по-късно е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за инцидента е получен около 1:50 часа на 25 ноември. На място е изпратен автопатрул на районното управление за запазване на местопроизшествието, предава БТА.

Младежът е управлявал лек автомобил „Опел" с двама пътници от града. След медицински преглед 18-годишният пътник е освободен с леки наранявания, а другият, който е на 22 години, е настанен за лечение с фрактури на двата крака.

Дежурна оперативна група от Областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

Шофьор на лек автомобил блъсна в началото на месеца няколко паркирани коли в Самоков и по-късно почина в болница.

