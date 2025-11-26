ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21789784 www.24chasa.bg

Две хлапета откраднали кон в курорта Вършец

Камелия Александрова

[email protected]

1420
На 7-ми ноември тази година около 15 часа постъпил сигнал от кмета на Община Вършец, че за времето от 19:30 ч. до 20 ч. на 6-ти ноември от регистриран животновъден обект, намиращ се в двора на сектор „Чистота" при общ. Вършец, находящ се в гр. Вършец е извършена кражба на  безстопанствен кон, който е бил заловен в землището на с. Долно Озирово. 

По случая в РУ - Вършец е заведена преписка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. От проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от служителите на група „Криминална полиция" при РУ - Вършец е установено, че извършители на деянието са две непълнолетни лица от гр. Вършец. При проведената беседа и снетите сведения от двамата в присъствието на техните родители, същите правят пълни самопризнания за извършеното от тях деяние. Преписката ще бъде докладвана на РП - Монтана.

