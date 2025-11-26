Комисията по архитектура отхвърли реформата на Терзиев за градоустройството

Кметът на София присъства лично на заседанието, за да се опита да получи подкрепа от съветниците и да защити визията си

Въпреки присъствието на кмета Васил Терзиев, който лично защити новия вариант на структура на Столичната община, която предлага комисията по архитектура отхвърли доклада му. В ябълка на раздора се превърна предвижданата от кмета мащабна реформа на направлението по архитектура и градоустройство (НАГ). Според нея главният архитект остава без служители, а НАГ се трансформира в ново направление, което ще е подчинено на зам.-кмет по градско планиране и развитие. Терзиев вече обяви, че ако реформата бъде приета, на поста ще бъде назначен арх. Любо Георгиев.

СОС вече отхвърли предложената от Терзиев административна реформа преди 2 седмици, но кметът внесе нов коригиран вариант.

"Нанесохме корекции в структурата на база на обратната връзка, която получихме. Дуализмът и взаимовръзката са решени от една структура, която се ръководи от зам.-кмет, който е политическо лице. Главният архитект ще може да разчита на цялото ново направление, за да изпълнява задачите си. София е била изключение дълги години, сега предлагаме фигурата на главния архитект да бъде позиционирана така както е в другите общини. Смятам, че тази структура ще бъде работеща и се надявам на вашата подкрепа", заяви Терзиев.

Той подчерта, че идеята на реформата е общината да започне да прави дългосрочно устройствено планиране и да има разделение между техническата роля каквато има главния архитект и визионерската, която ще се изпълнява от новия зам.-кмет по градско планиране и развитие.

Според арх. Росица Николова от "Спаси София" обаче предложената реформа "изглежда като междуличностна битка, защото арх. Богдана Панайотова отказва да даде поиската от вас оставка". От 160 човека администрация, първоначално е предложено НАГ да остане с 90 души, после с 56, а сега с 1. "Главният архитект няма дори една секретарка. Това изглежда като опит за вендета и унижение на арх. Панайотова, но не е само срещу нея, а към цялата институция НАГ", смята арх. Николова.

Терзиев отговори, че "не може да си позволи унижение към институцията, защото тя трябва да работи". Освен това посочи, че вече е изразил ясно, че не желае да работи повече с арх. Панайотова.

"НАГ се е превърнал в държава в държавата. Искам да променим това. Междуличностната битка вече се случи и тя беше резултат от невъзможността да се разберем как да се случи реформата", каза още Терзиев и подчерта, че водещата роля в градоустройството трябва да е на СОС и на кмета, а не главния архитект да им казва какво да правят.

Упорство обаче видя в действията на кмета Иван Сотиров от "Синя София".

"Упорство да решите през структурата един личен въпрос. Със същото това упорство наложихте арх. Панайотова, макар всички, включително и партии, които ви подкрепят, да ви убеждавахме, че това не е добър избор за главен архитект", каза Сотиров.

Кметът отвърна, че "си носи последствията за грешките".

Според Андрей Зографски от "Спаси София" няма как да има дългосрочно устройствено планиране, след като столицата е имала 4 главни архитекти за 2 г.

В крайна сметка докладът на кмета за административна реформа не получи нужната подкрепа. Дали все пак тя ще се случи ще стане ясно в четвъртък, когато СОС трябва също да се произнесе по доклада.