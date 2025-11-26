Магията на празниците пристига в 17 града в страната през декември.

Кока-Кола отново носи магията на празниците в различни краища на България с любимия Коледен камион, който този декември ще посети цели 17 града в цялата страна.

Под мотото „Освежи магията на Коледа“ компанията кани всички да си подарят време за радост, да се спрат за глътка свежест и да обърнат внимание на хората, които влагат най-много грижа и любов, за да направят празниците специални за всички около тях. През този сезон Кока-Кола напомня, че перфектната Коледа не изисква съвършенство, а присъствие, емоция и споделени мигове.

Стартът на турнето ще бъде на 1 декември пред Централната поща в Пловдив, където празничното настроение ще завладее града и ще постави началото на пътуването на камиона из страната.

След това емблематичният червен камион ще обиколи България, спирайки в още 16 града. Във всеки един от тях посетителите ще могат да преживеят истинско коледно пътешествие - да се снимат с Дядо Коледа, да се включат в забавни игри и активности с награди, както и много други изненади. Финалът на турнето ще бъде в София в продължение на цели три дни – на 21, 22 и 23 декември.

Всички градове и спирки от обиколката на камиона може да видите тук.

През 2025-а турнето ще бъде по-мащабно и по-близо до хората, като камионът ще бъде позициониран основно в близост до големи супермаркети, където Кока-Кола традиционно среща хората в разгара на празничната подготовка, за да им подари момент на освежаване и радост.

„Кока-Кола винаги е била част от коледната магия – от първата глътка, която носи свежест и настроение, до споделените мигове с хората, които обичаме. С тази кампания искаме да вдъхновим всички да се върнат към простите, истински радости на празника – да обърнат внимание на добрината, да се усмихнат и да си подарят момент заедно“, споделя Бошко Попесков, изпълнителен директор на Кока-Кола България.

В центъра на кампанията тази година е и новата версия на легендарната коледна песен от рекламата на Кока-Кола от 1999 г. „Празниците идват“ – мелодия, която вече 26 години пази духа на празниците и събира поколения около усещането за топлина, уют и споделеност. В изпълнение на Орлин Павлов, с обновен текст и свежо звучене, песента свързва онези споделени мигове, които помним, с начина, по който празнуваме днес.

Песента може да чуете тук.

Освен да носи радост и светлина на хората, тази година турнето отново има и социален фокус. В партньорство с „Операция Плюшено мече“, Кока-Кола ще подкрепи събирането на средства за младите таланти на България – деца и младежи, които мечтаят да се развиват и да следват своя път. Така празничната магия ще достигне още повече хора, а всяка добра постъпка ще стане част от една по-голяма кауза.

Кока-Кола си партнира и с „Екопак“, за да осигури събирането на опаковки по време на събитията от коледната обиколка, като насърчава разделното събиране и рециклиране на отпадъци в празничните дни.

Тази година Кока-Кола кани всички да се включат и в националната коледна кампания, като съберат трите срички „КО-ЛЕ-ДА“ от промоционалните опаковки на напитките, давайки им шанс да спечелят лимитиран Коледен камион.

Повече информация за игрите и условията можете да намерите тук.