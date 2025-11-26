ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Големански: Държавни ценни книжа на борсата ...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21789858 www.24chasa.bg

Слагат камери за скорост на Околовръстното на Пловдив след катастрофата с три жертви

24 часа Пловдив онлайн

2464
Околовръстното на Пловдив, където стана тежката катастрофа с три жертви. Снимка: Никола Михайлов

Предвижда се и засилено полицейско присъствие по цялото трасе особено вечер

Камери за измерване на скорост ще бъдат поставени на Околовръстното шосе на Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията в града. Предвижда се и засилено полицейско присъствие по цялото трасе особено вечер. Разпореждането е на директора на пловдивската полиция старши комисар Станимир Калоферов.

Мерките идват след трагичния инцидент, при който загинаха семейство от Пловдив - мъж на 42 години, съпругата му и 14-годишната им дъщеря. Другото им дете, на 7 години, е в тежко състояние в болница и лекарите се борят за живота му. За трагичния инцидент е обвинен 24-годишният водач на тира, като основната версия е, че той е отклонил вниманието си и така е навлязъл в насрещното движение и се е блъснал челно в колата на семейството.

Тази сутрин десетки жители на Пловдив и Родопската яка излязоха на протест на Околовръстното шосе. Те настояват мантинелите да бъдат премахнати и пътят да се разшири.

Околовръстното на Пловдив, където стана тежката катастрофа с три жертви. Снимка: Никола Михайлов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси