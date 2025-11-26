Баща и двамата му синове нападнаха 23-годишен в Оризово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Баща и двамата му синове нападнаха 23-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

На 25 ноември 2025 г. в 07:39 ч. в РУ–Чирпан постъпил сигнал от 29-годишна жена, че пред магазин в село Оризово мъж, заедно с двамата си синове, е нападнал и пребил нейния 23-годишен брат.

След проведени оперативно-издирвателни действия полицията установила, че инцидентът е станал около 06:30 ч. същата сутрин в центъра на селото. В нападението са участвали 48-годишен мъж и синовете му – на 30 и 32 години.

Пострадалият е получил медицинска помощ и е освободен.

Тримата извършители са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.