Дейностите започнаха от 25 ноември и са на стойност 300 хиляди лева

Община Шумен започна ново изкърпване на 33 места с дупки по улиците в града във връзка с предаварийно състояние на някои от участъците. Тъй като метеорологичните условия позволяват, от вторник започнаха дейностите по списък с над 33 локации в центъра, кварталите, по кръстовища, булеварди или по-малки вътрешноквартални улици.

Местата са по приоритетност на направленията и голям поток от хора, които ползват тези участъци. В списъка има и улици, включени на базата на сигналите на гражданите през платформата за сигнали или фейсбук страницата на кмета, както и такива, определяни като неотложни от експертите в Общината.

Във вторник се извършват дейности по фрезоване и отстраняване на стар асфалт на 10 от амортизираните участъци, като изкърпване в момента се прави на ул. „Кишинев“, продължава се с кръстовището на „Генeрал Скобелев“ и „Генерал Драгомиров“, пред входа на Старческия дом, както и кръстовището на ул. „Самара“ и „Генерал Драгомиров“. На изкърпване подлежат и улици като „Седма“, „Боровец“, паркинга до Старата поликлиника по ул. „Цар Освободител“, пространството до бензиностанция „Шел“ в центъра, участъци от улиците „Перущица“ и „Тетово“.

В края на седмицата се започва с другите участъци по списъка – кръстовището на улиците „Генерал Гурко“ и „Белмекен“, както и на „Генерал Скобелев“ и „Генерал Тотлебен“, при „Генерал Драгомиров“ 5, по ул. „Август Попов“, на пл. „Оборище“, участъци по ул. „Съединение“, в т.ч. и около СУ „П. Волов“. Ще се изкърпват и дупки по улиците „Хан Кормисош“, „Стефан Янев“, „Стилиян Чилингиров“, „Ивайло“, „Одрин“ и по бул. „Мадара“.

Ще се реновират участъци - при автомивка „Ники Турбото“, част от ул. „Република“ и ул. „Кольо Фичето“.

Ще се ремонтира и опасен участък от ул. „Кръстьо Кючуков“ до бул. „Мадара“ по ул. Калиакра“. На кръстовището на ул. „Преслав“ и „Съединение“ също ще се полага нов асфалт, като дупки ще се ремонтират и по улиците „Дедеагач“, „Беломорска“, „Арда“ и „Гоце Делчев“, в т.ч. и опасни дупки по още неремонтираните участъци на бул. „Симеон Велики“, за които гражданите са подали сигнали.

В кварталите „Дивдядово“ и „Макак“ по предложение на кметовете също ще се поправя улична мрежа с опасни дупки. Дейностите се изпълняват машинно и ръчно, като ще се съобразяват съгласно метеорологичните условия.

Припомняме, че Община Шумен възлага изкърпване на дупки и в периода март – април тази година, когато ОП „Строителство и благоустройство“ реновира около 40 участъка в рисково състояние.