Заловиха пиян с над 3 промила алкохол в кръвта зад волана в Рудозем

Валентин Хаджиев

Дрегерът е отчел 3,24 промила алкохол в издишания въздух Снимка: Архив

51-годишен мъж е заловен да шофира мъртво пиян в Рудозем. Полицейски патрул е спрял мъжа от с. Доганово, общ. Елин Пелин, зад волана на лек автомобил „Опел Мерива" на ул. „Атанас Буров".
При извършен тест с техническо средство дрегерът е отчел 3,24 промила алкохол в издишания въздух.
Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

