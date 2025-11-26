Средствата са част от общо над 102 млн. лв., които ще се инвестират в Шумен по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) в следващите около две години, съфинансирани от Европейския съюз

Община Шумен е с одобрено финансиране в размер на 23 151 722,5 лева за мерки за предотвратяване на наводненията и енергийна ефективност. Средствата са част от общо над 102 млн. лв., които ще се инвестират в Шумен по трите Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), финансирането по които бе утвърдено на 29.10.2025 г. и ще се изпълняват през 2026 г. – 2027 г.

По Програма „Околна среда“ ще се изпълняват мерки за 2 800 000 лв. за превенция на наводненията, заложени в Плановете за управление на риска от наводнения. При картирането на заплахата и риска от наводнения, според изискванията на Директивата за наводненията, е определено, че за Шумен са характерни дъждовновнезапни (поройни) наводнения за река Поройна (Боклуджадере) и двата ѝ безименни притока през града, както и за река Енчова. Във връзка с това ще се подбори капацитетът на конвенционалните отводнителни мрежи и на съществуващите облицовани и други канали, в т.ч. и прилагане на подходи за възстановяване. На втори етап ще се извършат дейности по почистване и укрепване на брега на река Енчова по ул. „Марица“ в частта ѝ над бул. „Ген. Скобелев“. Дейностите по реката ще се извършат чрез специални мерки за укрепване на речното корито, в т.ч. и чрез биологично укрепване, за около 300 000 лв.

По съфинансираната от ЕС Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) са включени дейности за въвеждане на иновативни решения, достижение на Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) при изграждане на енергийно ефективни сгради в гр. Шумен. Те са в подкрепа на политиката по жилищно настаняване на Община Шумен, насочена към лица с висока професионална квалификация, които са от други населени места и са експерти в области, в които в Шумен има установена липса на кадри. Жилищата ще бъдат изградени, оборудвани и обзаведени, като в района ще се изпълнят и мерки за зелена градска инфраструктура. Проектът възлиза на 9 630 000 лева.

Заложени са и дейности по преход към въглеродно-неутрален град чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Шумен. Ще се пристъпи към енергийно обновяване на девет жилищни сгради в Шумен на адреси: ул. „Боровец“ № 2, 4, 6, ул. „Родопи“ № 22, ул. „Климент Охридски“ № 35, ул. „Марица“ № 43 и ул. „Цар Освободител“ № 8, ул. „Васил Априлов“ № 46, вх. 3 и 4; ул. „Ген. Столетов“ № 25; ул. „Гиньо Писков“ № 2 и № 4, ул. „Шести септември“ № 6. За всяка от сградите ще бъдат изпълнени дейностите съгласно Доклада от енергийно обследване на жилищните сгради. Общата стойност за тях е 10 421 722,5 лева.