Средствата са част от общо над 102 млн. лв., които ще се инвестират в Шумен по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), като средствата са по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Община Шумен осигури финансиране в размер на 2 991 960 лева за подобряване на качеството и развитие на нови социални услуги в общината, в т.ч. и за ново социално предприятие за хора в неравностойно положение, в следващите две години. Дейностите ще се изпълняват по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

За преустройство и ремонт на Безистена с цел създаване на Център за подкрепа на уязвими групи са предвидени 750 000 лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР). Със сумата ще се финансират мерки за подкрепа за предприемачество на уязвими групи, повишаване на здравната култура сред маргинализираните общности, подобряване на уменията и квалификацията на младежите с цел включване в заетост.

Одобрени в КИТИ са и две дейности за развитие на социалната икономика и насърчаване на заетостта в социално предприятие за видеонаблюдение и телекеър в община Шумен. Сумата за тях е 500 000 лв. по ПРЧР за стартирането на социално предприятие, за развитие и оценка на бизнес идея, разработване на бизнес план и регистрация на бизнес дейност, наемане на лица в неравностойно положение в предприятието, оборудване и обзавеждане на нови работни места, обучения за новонаетите и оказване на психологическа подкрепа.

По ПРЧР е включено и предоставяне на нова социална услуга „Осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация“ с бюджет 392 960 лв. Ще се предоставя комплекс от социални и здравно-социални услуги. Създаването на Център с капацитет 15 потребители ще осигури защитена среда, в която децата ще получават подслон, психологическа и социална подкрепа чрез новата социална услуга.

Предвижда се и създаването услуга „Осигуряване на подслон за бездомни лица и семейства в община Шумен“ за 159 000 лв., като бюджетът е предназначен за комплекс от социални слуги за временен подслон и комплексна подкрепа за социално уязвими лица в състояние на жилищна несигурност или кризисна ситуация. Услугата ще бъде с капацитет 20 потребители и ще се финансира по ПРЧР.

390 000 лв. ще се насочат за подобряване на услугите в Общностния център за ранно детско развитие в община Шумен. Средствата ще гарантират подкрепата за социални и здравно-социални услуги като информиране, консултиране и обучения, мобилна превантивна общностна работа, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация и др. Новосъздаденият Общностен център за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните семейства ще бъде с капацитет от 40 ползватели и услугите в него ще се финансират с посочената сума по ПРЧР.

Предвидено е също предоставя на нова интегрирана здравно-социална услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ в община Шумен. Дейността обхваща предоставянето на устойчива социална и здравна инфраструктура в новоизградения Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Ще бъдат създадени условия за качествена грижа в среда, близка до домашната, с капацитет до 15 потребители. Общата стойност по ПРЧР е 450 000 лв.

Партньорството за активиране и заетост на неактивни и безработни младежи в община Шумен е друга мярка, насочена към активиране и включване в заетост на неактивни и продължително безработни младежи, повишаване на уменията и квалификацията на младежите с оглед регионалните възможности на пазара на труда, трудово консултиране, кариерно развитие и предоставяне на субсидирана заетост за младежи. Стойността на дейността е 250 000 лв. и се финансира по ПРЧР.

За активиране и професионално ориентиране на безработни лица над 29-годишна възраст в община Шумен се предвижда набор от мерки на стойност 100 000 лв., също осигурени по ПРЧР. Те включват активиране на неактивни лица и трудова медиация, за най-малко 20 от неактивните хора на възраст над 29 г. в общината. Предвидено е още трудово консултиране, професионално ориентиране, включване в обучения за цифрови и гъвкави умения, подпомагане намирането на работа за 40 безработни лица над 29 г.

Средствата ще се инвестират в Шумен по ПРЧР чрез трите Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), финансирането по които бе утвърдено на 29.10.2025 г. и ще се изпълняват през 2026 г. – 2027 г.