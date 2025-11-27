Да смените левове в евро на улицата е 100% измама, не ползвайте и чейндж бюра

В пощенските клонове можете да обмените до 1000 лв. на ден

Mалко повече от месец остава до въвеждането на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България започват поредица от полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Смяната на лева с евро ще стане по курса 1.95583

Малко повече от месец остава до приемането на еврото за официално платежно средство в България. Това ще бъде втората парична реформа в страната ни за последните 30 години. На 1 юли 1997 г. влязохме във валутен борд и две години по-късно махнахме трите нули, като 1000 стари лева станаха 1 нов лев. Валутният борд върза лева към германската марка в съотношение 2 лева към 1 марка, а когато Германия влезе в еврозоната, родната ни валута бе вързана автоматично към еврото в съотношение 1 евро : 1,95583 лева. Това е и курсът, с който се присъединяваме към еврозоната.

С левове ще се плаща до 31 януари 2026 г.

На 1 януари 2026 година еврото ще стане официална валута на България, като всички левове ще могат да се превалутират в евро при досегашния фиксиран курс – 1,95583 лева за едно евро.

След влизането ни в еврозоната левът ще остане платежно средство още един месец - до 31 януари 2026 г. През това време навсякъде ще може да се плаща и в двете валути, а търговците ще продължават да са длъжни да изписват цените и в левове, и в евро. След този едномесечен период левът вече няма да е официално платежно средство.

Обмяната на левовете в евро ще се извърши при спазване на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Кредитните институции предоставят на БНБ информация за извършваните от тях услуги по определен ред.

Закръглянията – до втория знак след десетичната запетая

Гражданите трябва да следят за закръглянията при превалутиране. То ще става, като левовете ще се делят на официалния валутен курс – 1,95583. Никой не може да прави закръгляне на официалния курс. Самите закръгляния ще се правят след това, като ще се следва математическата логика. Сумите ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая. Той ще остава същият, ако третият е по-малък като стойност. Ако третият е равен или по-висок от 5, вторият знак след десетичната запетая ще се закръгли с една единица нагоре.

Например, ако сменяме 1000 лв., при разделянето на 1,95583 се получава резултат от 511,2918811962185, и ще бъде закръглен до 511,29 евро.

В банките – без такса за срок от 6 месеца

Превалутирането ще се извършва безсрочно и без такса от Българската народна банка. За удобство на гражданите левовете ще могат да се сменят и в офисите на търговските банки. Безплатно, или без такса, обменът на левовете в банките ще се извършва за период от 6 месеца. В кредитните институции няма да има ограничение на обменяните левове през първите 6 месеца. За суми над 30 000 лв. на една трансакция се прави стандартната заявка от 3 дни предварително.

След изтичане на 6 - месечния период банките ще преценяват дали ще продължат да купуват левове и при каква такса за услугата.

Разплащателните и спестовните сметки, както и депозитите в банките също ще се превалутират безплатно. Това ще стане автоматично от 1 януари 2026 г. при курс 1,95583 лева за едно евро. Още от деня на въвеждане на еврото българските граждани ще теглят от ПОС терминал или на гише в банката само и единствено евро от своите сметки.

В "Български пощи" – до 1000 лв. дневно

В населените места, където няма офиси на търговски банки, смяната на левовете в евро ще се извършва в клоновете на "Български пощи" ЕАД. Тези пощенски клонове ще бъдат предварително обявени и там ще могат да се обменят до 1000 лв. дневно от едно лице. За суми от 1000 лв. до 10 000 лв. ще се прави предварителна заявка от 3 до 5 дни.

Банките и "Български пощи" ще поставят на видно място в помещенията си информация за условията на извършваните от тях услуги съгласно разпоредбите от Закона за въвеждането на еврото в Република България. Те са длъжни да я публикуват и на интернет страниците си.

За какво да внимаваме

Както при всяка парична реформа, така и при предстоящата замяна на лева с евро ще има опити за непочтени практики и откровени измами. Затова е добре хората да са наясно с няколко неща.

Не бързайте да сменяте левовете без нужда преди 1 януари 2026 г., защото ще ви излезе по-скъпо.

След 1 януари 2026 г. извършвайте обмяната само и единствено в БНБ, офисите на банките и клоновете на "Български пощи".

Обменните бюра ще сменят левовете по друг, по-неизгоден курс, а всяка сделка на улицата е 100% измама.

При обмяната на над 10 000 лева банките ще ви изискват разписка за произход на парите, както е и в момента.

Даже и да забравите левове за обмяна, трябва да помните, че в БНБ няма срок за смяната им в евро. Единствено там се сменят зацапани и скъсани банкноти.

Всичко, което важи за превалутирането на банкнотите, се отнася и до левовите монети.