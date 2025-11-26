Елеонора Митрофанова се отказа от среща в Стара Загора, за да не излагала на риск приятелите на Русия

Дискусионната среща с посланика на Русия в София Елеонора Митрофанова с обществеността на Стара Загора на тема "Руско-българските взаимоотношения - минало, настояще и бъдеще", която трябваше да се проведе на 29 ноември, събота, по покана на движение "Иван Вазов", се отлага. За това потвърдиха от движението, а посланичката обясни причината в интервю пред местния ежедневник "Старозагорски новини".

"Не искаме да създаваме излишно напрежение в града, нито да излагаме на риск нашите приятели и съмишленици, затова решихме да се въздържим от провеждане на среща с граждани на този етап", обяснява руската посланичка пред регионалното издание.

Най-напред бе съобщено, че срещата ще се състои в залага на регионалната библиотека "Захарий Княжески", беше изготвена и програма за гостуването на посланичката, но четирима общински съветници от ПП-ДБ първи реагираха остро, като попитаха публично общината защо позволява в нейн обект да се провежда среща с дипломат на страна, обявила България за неприятелска държава. След това организаторите трябваше да потърсят частна зала за мероприятието, междувременно в социалните мрежи бе обявено, че се готви протест при появата на Митрофанова в Стара Загора. За да не ескалира напрежението, в крайна сметка гостуването на дипломат номер 1 на Русия у нас бе отложено. От движение "Иван Вазов" казват, че скоро ще повторят поканата си към посланичката.