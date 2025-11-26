Изтеглиха бюджетната комисия по-рано, тя започна със скандал. От 18 часа се чака голям протест

Вместо от 14 ч. депутатите се събраха малко след 12 ч. след като прекъснаха парламентарното заседание

Парламентарната комисия по бюджет и финанси бе изтеглена с два часа по-рано. В момента депутатите от нея се събират, за да разгледат т.нар. малки бюджети - на данъчното осигуряване и на Здравната каса.

Комисията трябваше да започне от 14 часа, но Делян Добрев от ГЕРБ се оплака, че с постоянните си прекъсвания опозицията цели "да се добута бюджетна комисия и гледането на бюджета по нощите".

"Предлагам да не влизаме в хореографията на коледите от ПП-ДБ, понеже това е чиста хореография, и да дадете почивка, в която бюджетна комисия да проведе своето заседание", настоя шефът на бюджетната комисия в НС Делян Добрев от ГЕРБ. А председателстващият заседанието зам.-шеф на НС Костадин Ангелов веднага обяви почивка - до края на бюджетната комисия. Така бюджетарите в парламента се събраха 2 часа по-рано.

От ПП-ДБ обаче още вчера бяха обявили протестна акция и перформанс за 14 часа - когато се предполагаше, че ще се гледат малките бюджети. за 18 часа пък отново ПП-ДБ са насрочили голям протест около парламента, към него се присъединяват и работодателски организации. И други акции на недоволство са планирани за днес - на лекари, земеделци от "Подкрепа". Работещи в Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане пък искат управляващите да осигурят 20% ръст на заплатите в трите агенции от догодина. Вечерта се планува и по-мащабен протест, отново иницииран от ПП-ДБ.

Самото заседание на комисията започна с крясъци от Асен Василев, който обяви, че свикването й в почивката е неуважение на българските граждани. Няма да стане така, повтаряше той до откат, а депутати от ПП-ДБ също нахълтаха в залата. Добрев им напълни, че вече са взети 3 почивки и заседанието на комисията трябва да започне в 4 часа. Той опита да наложи и наказание на Василев. "Вас ви е страх да видите избирателите си лице в лице, да се разходите без охрана", заяви Василев. А Добрев го помоли да не го кара да го отстрани от заседанието. Лидерът на ПП обаче продължи да повтаря "Няма да се случи комисията в почивката. Нормални ли сте да се гласува бюджет в комисията. Наистина ли сте нормални", продължи депутатът. Атанас Атанасов от БСП опита да успокои напрежението и поиска комисията да започне работа, Василев обаче продължи да настоява комисията да е след края на заседанието.

Венко Сабрутев от ПП пък попита къде е министърът на здравеопазването, нямало ги и други от предварително обявените гости. През това време депутати от ПП и "ДПС- Ново начало" започнаха да си крещят отстрани.

Йордан Цонев започна да бута Ивайло Мирчев, намесиха се и квесторите.

