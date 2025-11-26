Коледният базар във Велико Търново става още по-пъстър с поредица концерти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броени дни остават до откриването на Коледния базар във Велико Търново. Официално това ще стане още този петък (28 ноември) в 18:00ч., точно след запалването на коледните светлини на Старата столица.

Многобройните дървени павилиони са разположени покрай алеите в парк „Марно поле", за да превърнат централната зона за отдих в приказно градче. Те отново ще бъдат отрупвани с най-разнообразни предложения за подаръци.

Още по-пъстър Коледният базар във Велико Търново ще стане с богатата музикална програма, подходяща за всеки вкус. Детски вокални групи, солови изпълнителни, духови оркестри, фолклорни състави и популярни български артисти и банди ще повдигнат настроението в старопрестолния град.

Организаторите от Общинската туристическа агенция подчертават, че целта е посетителите не просто да разглеждат и пазаруват, а да усетят магията на декември. Затова музикалните събития са ежедневни, започват още в ранния следобед и продължават до вечерта, превръщайки базара в притегателно място за малки и големи.

Сред акцентите в програмата е участието на младите изпълнители от InnerGlow на 19 декември и етно поп групата 4етно, която ще представи модерна интерпретация на фолклора на 20 декември. На сцената ще се изявят още Стилияна Христова, Асен Владимиров, Гергана Стоянова, Петко Савов, Милица Мартинова и Габриела Опрова. Традиционно силно присъствие в програмата имат и местните вокални групи и танцови състави.

Всяка неделя от 11:00 часа най-малките посетители ги очаква весел детски блок с „Феличита", както и театрални представления – „Коледна въртележка" на театър „Весел" на 2 декември и „Снежната кралица" на театрален лагер „Детеа" на 20 декември.

Любителите на рока ще могат да се насладят на концерт на група „Конкурент" на 13 декември, а на 21 декември група RDMK ще внесе лятно настроение в зимната атмосфера.

Кулминацията на празничната програма ще бъде големият коледен концерт на Веселин Маринов на 22 декември, а на 26 декември „Шекерова и фалшивите герои" ще поднесат музикално парти за финал.

Пълната програма с дати и начални часове на всички изпълнения е публикувана във Фейсбук-страницата на Коледния базар и на Туристическия информационен център.