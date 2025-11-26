Рецидивист плати на такси с фалшиви 20 евро във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Таксиметров шофьор във Варна е бил измамен от клиент, който му платил за услугата с фалшива 20–еврова купюра, т. нар. реквизитно копие, предлагано в онлайн магазини като атрибут за музикални клипове, филми и събития, съобщават от пресслужбата на полицията в морския град.

Шофьорът публикувал в социалните мрежи съобщение със снимки на мъж и информация за фалшивата банкнота.

Служители на отдел Икономическа полиция установили започнали разследване и установили, че на 21 ноември, при таксиметрова услуга клиент е заплатил именно с този паричен знак, а шофьорът впоследствие разбрал, че е неистински.

Изяснена е самоличността на извършителя – 34-годишен мъж, многократно осъждан и с предишни наказания за идентично престъпление. В хода на процесуално-следствените действия са иззети доказателства, пряко свързани с деянието.

Установено е, че използваното евро е т.нар. реквизитно копие, предлагано в онлайн магазини като атрибут за музикални клипове, филми и събития. По левия му край е изписано „ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY", а при преглед на холограмата вместо символа на еврото се вижда надпис „COPY".

Липсват и всички характерни защитни елементи на истинските парични средства. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 209 от НК, като материалите са докладвани на прокуратурата.

ОДМВР–Варна продължава активната си превантивна кампания във връзка с очакваното въвеждане на еврото в Република България.