Опозицията се опитва да спре бюджетната комисия да гласува в почивката трите бюджета на държавата (Обновява се)

Заседанието на бюджетната комисия, която трябва да разгледа трите бюджета на държавата, беше изтеглена по-рано, а това предизвика истински бунт в опозицията. Комисията трябваше да започне от 14 часа, но Делян Добрев от ГЕРБ се оплака, че с постоянните си прекъсвания опозицията цели "да се добута бюджетна комисия и гледането на бюджета по нощите".

В момента тя не може да започне, защото опозицията се кара с председателят ѝ Делян Добрев. Няма да се случи в почивката на заседанието. Как ще гласувате бюджет в почивката? Вие нормални ли сте? Няма да стане това нещо, каза лидерът на ПП Асен Василев. Вече няколко минути той е взел думата и не дава да започне заседанието с думите, че няма да се случи комисията по този начин.

Добрев се опита да въдвори ред и поиска помощ от квесторите, но опозицията не дава старт на заседанието.

Стигна се и до спречкване на Йордан Цонев и Ивайло Мирчев.

Стартът на комисията е даден в 12:15, но може да продължите да викате до 14:15, каза Добрев.

Заседанието ще се случи по този начин и сте виновен вие, г-н Василев, защото искахте почивки, каза Йордан Цонев.

Добрев предложи ад се гласува за прекратяване на заседанието, а "за" гласуваха 7 души, а 13 бяха "против".

Ако не бяхте разигравали залата нямаше да се стигне дотук. Нека спрем циркът, който направихме, каза още той.

После пък се спряха микрофоните в залата, но това се оказа техническа повреда.

Нека прекратим този фарс. Да закрием този фарс, помоли Венко Сабрутев от ПП-ДБ.

И Добрев отново подложи на гласуване прекратяване на заседанието. И "против" гласуваха 12 от депутатите.

Един час вече ви слушаме цирковете. Не може двама народни представители да казват кога ще започне комисията. По правилник трябва да ми изгоня, каза Добрев.

Г-н Добрев, в момента само качвате градуса на напрежението. В обявения час от 14:15 много хора са си направили сметката да гледат това заседание, каза Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Ако прекратя тази комисия ще наруша правилника, каза още той.

Караниците продължават вече час. А няколко пъти Добрев се опита да започне с четенето на текстовете.

После пък Сабрутев попита защо НСО е в залата. Под сила ли ще се приема този бюджет. Кой докара НСО в залата?, попита Сабрутев. А Добрев обясни, че са дошли да слушат.

Аз предлагам по телефонните разпечатки да видим защо са дошли, каза Цонев.

Обяви се процедура дали да се даде почивка до 14,15 ч, но предложението беше отхвърлено само с 2 гласа "за".