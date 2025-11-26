Георги Георгиев: Направихме поредна стъпка в борбата с имотната мафия

Направихме поредна стъпка в борбата с имотната мафия. Ограничаваме възможността за напълно безконтролен достъп до изключително чувствителна информация, каквито са нотариалните актове. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседанието на Министерския съвет.

„Правилникът за вписванията дава възможност към момента на всеки човек да извади копие на нотариален акт на някой друг. Това решение за толкова широк достъп съществува само в няколко държави и очевидно тук отвори вратата за злоупотреби", каза министърът.

С промените остават правата за свободен достъп до имотния регистър и електронни справки от всички. От 15 януари 2026 г. в справката обаче ще има и цената на сделката. Целта е да се подобри публичността и достъпът до информация.

Остава служебният достъп до нотариалните актове и цялата информация от страна на нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители, представители на държавни органи. Забравяна се обаче свободния достъп на всички останали до нотариалните актове на гражданите.

Въвежда се възможността – този, които твърди, че има правен интерес да иска нотариален акт на друг гражданин, да подаде молба, а съдията по вписванията ще прецени дали има, или няма правно основание да се сдобие с копие на този акт.

От пролетта трябва да заработи нова електрона услуга за известяване чрез SMS, когато някой прави справка за имот ви или иска да получи копие от вашия нотариален акт. Това е затягане на режима, като такъв има и във Франция, Испания и Италия, обясни Георгиев.