Александър Вулин: В Сърбия е разбита шпионска мрежа от българи. Георг Георгиев: Няма такива данни

В Министерството на външните работи на България не са постъпвали официални сведения от сръбските власти относно „арест на български шпиони" и „разбита българска шпионска мрежа" на територията на съседната страна. Това заяви министърът на външните Георг Георгиев по повод на твърденията на Александър Вулин.

Бившият вицепремиер на Сърбия и бивш директор на сръбската Агенция за информация и сигурност (БИА), който е един от най-близките съратници на президента Александър Вучич, отправи тежки обвинения срещу България. В своя изявление, разпространено от сръбските медии, Вулин твърди, че е разбита „българска шпионска мрежа" на територията на Сърбия. Той също така отправи обидни квалификации към страната ни, наричайки я „окупатор", който трябва да „пали свещи и иска прошка" от Белград.

Министър Георгиев припомни, че Сърбия е не само наш непосредствен съсед, но и в резултат на различни исторически превратности е и дом на автохтонно българско национално малцинство. Той подчерта, че България развива двустранните си отношения със Сърбия, като спазва принципите на добросъседството и сътрудничеството.

„Твърдения на Александър Вулин, лидер на парламентарно представеното „Социалистическо движение" и настоящ председател на Надзорния съвет на държавната газова компания „Сърбиягаз", по-скоро илюстрират колко лесно двустранните ни отношения могат да станат цел на недобронамерени политически кампании или внушения", заяви ръководителят на българската дипломация.

През последните няколко години водещи сръбски държавници и политици, сред които президентът Вучич и Вулин, многократно са отправяли обидни твърдения спрямо България. В нашата северозападна съседка се води организирана кампания с „език на омразата" срещу българите, които се представят като „чудовища". Вулин официално се обявява за прекратяване на преговорите за членство в ЕС и присъединяване на Сърбия към БРИКС. Той е награждаван с най-високите руски отличия. Според Александър Вулин „нищо не може да спре хегемонистичния проект на Балканите „Сръбски свят", пише БГНЕС.