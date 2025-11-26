ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анкета на Младежкия парламент в Русе проучва нагла...

Министър Иванов: От 400 строежа по реки и дерета, 370 са с нарушения. Готвим законови промени

Албена Арабаджиева

Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството Снимка: Архив

Цяла улица, паркинг и 6 сгради са построени върху коритото на дере, а достъпът до водата е премахнат

От 400 проверки за евентуални нарушения на строежи в близост до реки и дерета в цялата страна, 370 са с нарушения. Тези, които изобщо нямат разрешения за строеж, ще бъдат премахнати.

Това обяви регионалният министър Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет.

По думите му голяма част от тях издаваните документи не са съгласувани с РИОСВ и Басейновите дирекции, масова практика е административните актове да не се обявяват пред областните управители. 

В много от случаите границите на водните обекти не съвпада с тази на поземления имот, затова сме поискали от Министерството на околната среда точните заливаеми зони. Част от деретата и реките изобщо не са нанесени в кадастралните карти, каза още Иванов. 

И обяви, че се предприемат спешни мерки и законодателни промени. Басейновите дирекции ще изготвят специализирани кадастрални карти за границите на заливаемите площи, като към тях ще се осигури и публичен достъп. МОСВ е поело ангажимент за намиране на финансиране, включиелно и през европейски средства.
Поискано е и басейновите дирекции служебно да уведомяват за границите на водните обекти останалите отговорни институции.

Законодателни изменения се предлагат в закона за водите - забраняват се сгради и стопански постройки в терасите и сервитута на водните обекти. Ако се установят такива, те ще бъдат  придобивани от държавата. Главните архитекти на общините да подхождат много отговорно при издаване на разрешения, а местните власти областните управители и басейновите дирекции да работят в синхрон, призова министърът. И предупреди, че ще наблюдава много стриктно този процес и ще налага санкции.

Ръководителят на ДНСК Лиляна Петрова описа някои от установените случаи на нарушения. В голяма част от тях строителствата са извършени, след като общината е покрила реки и дерета и след това е давала разрешение за строеж.

Емблематичен пример е в с. Дермен, Гърмен, където още през 2013 г. са установени 8 поземлени имота върху реката, има изградени 2 сгради, които не са премахнати въпреки издадените заповеди.

В Добрич, Балчик има изградена цяла улица, паркинг и 6 сгради върху коритото на дере. Достъпът до водата е премахнат изобщо.

В област Смолян има строителство върху речната корекция в землището на Златоград - 6 сгради и паркинг, метален павилион върху подпорна стена за речното корито - няма становище на РИОСВ и Басейнова дирекция.

В Кърджали- 27 гаража, които имат разрешение за строеж. В друг случай е построен сервиз за гуми над река Бели кладенец, има заповед на кмета за обособяване на нов квартал, заповед за строеж на сградата, но без строителни книжа.

В Зеленика, област Варна са установени три имота, а деретата изобщо не са отразени в кадастъра, въпреки че са с голяма дълбочина, но за щастие няма застрояване. 

Премахната ще бъде частна сграда, вероятно използвана за черпене на вода за поливни нужди, върху коритото на р. Батовска.  

