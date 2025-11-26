Излъчват парламента на площада отпред - хора гледат приемане на бюджет в почивка

На сцена с голям екран пред Министерския съвет се излъчва заседанието на бюджетната комисия в парламента, на което мнозинството опитва да приеме бюджетите за догодина. Все повече хора се събират, за да гледат на живо как депутатите се карат за бюджета. Снимка: Георги Палейков Междувременно пред парламента се провеждат протести на синдикати Снимка: Георги Палейков

Събитието е организирано от "Продължаваме промяната" и беше насрочено за 14 часа, понеже по график комисията трябваше да започне в 14,15 часа, както е стандартно - след края на пленарното заседание. Мнозинството обаче реши да изтегли заседанието за два часа по-рано и да гледа парите за догодина набързо в почивка. По подобен начин премина и заседанието на енергийната комисия, на което бяха приети промените за особения управител на "Лукойл".

Хората на "Промяната" обаче бързо се организираха и започнаха излъчването по-рано. Минувачи спират, снимат и се събират да гледат на живо как депутатите се карат как и кога да се проведе заседанието на комисията. Първоначално в програмата беше заложено да гледат т.нар. малко бюджети - социалния и на НЗОК. Впоследствие обаче програмата се промени с гледане на държавния бюджет на второ четене.

Любопитно е, че видео излъчването на сайта на парламента е само с картина, звук няма. От пресцентъра обясниха пред репортери в парламента, че работят по отстраняване на проблема. Медии обаче излъчват на живо, както и пресцентърът на ПП, така че площада заседанието се чува.

