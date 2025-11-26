ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анкета на Младежкия парламент в Русе проучва нагла...

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

Излъчват парламента на площада отпред - хора гледат приемане на бюджет в почивка

Весела Бачева

На сцена с голям екран пред Министерския съвет се излъчва заседанието на бюджетната комисия в парламента, на което мнозинството опитва да приеме бюджетите за догодина.

Все повече хора се събират, за да гледат на живо как депутатите се карат за бюджета.
Междувременно пред парламента се провеждат протести на синдикати
Събитието е организирано от "Продължаваме промяната" и беше насрочено за 14 часа, понеже по график комисията трябваше да започне в 14,15 часа, както е стандартно - след края на пленарното заседание. Мнозинството обаче реши да изтегли заседанието за два часа по-рано и да гледа парите за догодина набързо в почивка. По подобен начин премина и заседанието на енергийната комисия, на което бяха приети промените за особения управител на "Лукойл".

Хората на "Промяната" обаче бързо се организираха и започнаха излъчването по-рано. Минувачи спират, снимат и се събират да гледат на живо как депутатите се карат как и кога да се проведе заседанието на комисията. Първоначално в програмата беше заложено да гледат т.нар. малко бюджети - социалния и на НЗОК. Впоследствие обаче програмата се промени с гледане на държавния бюджет на второ четене.

Любопитно е, че видео излъчването на сайта на парламента е само с картина, звук няма. От пресцентъра обясниха пред репортери в парламента, че работят по отстраняване на проблема. Медии обаче излъчват на живо, както и пресцентърът на ПП, така че площада заседанието се чува.

Очаквайте подробности!

