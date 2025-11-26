Подсъдим за смъртта на 85-годишна пешеходка в Пловдив за втори път болен преди делото

Адвокатът на близките й ще поиска промяна на мярката му за неотклонение, ако и следващия път не дойде

За втори път делото срещу шофьора от Пловдив Делко Костадинов, обвинен за смъртта на 85-годишната пешеходка Мария Темелкова, се отлага, защото подсъдимият се разболял. Днес адвокатът му представи болничен и амбулаторен лист, което е достатъчно, за да се приеме, че отсъствието му е по уважителни причини и процесът беше отложен за 8 януари. По закон делото не може да се гледа без присъствието на Костадинов. Адвокат Димитър Бозуков, който представлява близките на загиналата жена обаче, заяви, че ако и следващия път мъжът не се появи в съдебната зала, ще поиска мярката за неотклонение да бъде променена.

Фаталната катастрофа стана на 6 април м.г. Мария Темелкова пресичала бул. "Санкт Петербург" точно в началото на надлез "Родопи". Не минала през пешеходния подлез обаче, а по широкото пътно платно. В този момент била ударена от аудито на 69-годишния тогава Костадинов.