ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анкета на Младежкия парламент в Русе проучва нагла...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21791171 www.24chasa.bg

Сарафов поиска проверка на делото за катастрофата със Сияна заради евентуални пропуски

1808
Борислав Сарафов

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди на прокурор от отдел „Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура да извърши проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен в първоначалния етап на разследването на досъдебното производство за тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният й дядо. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Проверката е назначена с цел обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите и с оглед твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство, а е влизал и излизал от паркинга, на който е бил закаран след произшествието, бил е освободен и товарът е върнат на превозвача.

Проверката трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-София. Тя включва действията по образуване на преписката, разпределението й на принципа на случаен подбор и в съответствие с утвърдените правила за работа в ПРБ, срочност и мотивираност на актовете, ритмичност на разследването, своевременност и ефективност на действията на наблюдаващия прокурор по делото. Ревизията ще се извърши на място и следва да приключи с доклад за констатациите.

Пътнотранспортното произшествие, при което загина Сияна, стана на 31.03.2025 г. на пътя между селата Радомирци и Телиш, в района на местността Хумата, община Червен бряг. Делото за катастрофата бе внесено с обвинителен акт на Окръжна прокуратура-София в съда през май 2025 г. Даден му е ход и са проведени заседания. Подсъдим по делото е Г.А., на 65 г.

Проверката е назначена от една страна, за да се извърши обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и на административния ръководител на ОП-Плевен, а от друга - да се установят пропуски и нарушения в практиката, както и необходимостта от предприемане на своевременни мерки.

Борислав Сарафов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси