Бонев: СОС готви подарък за 1,2 млн. лв. на социалнослаба, настанена в общинско жилище

Скандален доклад в Столичния общински съвет предвижда продажбата на общински апартамент от 148 кв. м на бул. „Цар Освободител" на настанената в него „нуждаеща се" жена – на цена между 800 и 900 лв./кв.м. Това заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев по време на заседанието на комисията по архитектура към СОС.

По думите на Бонев това е в пъти под пазарната стойност на района, която достига 8000–9000 лв./кв.м. Така потенциалната печалба при последваща продажба на имота достига около 1 200 000 лв.

Арх. Росица Николова от "Спаси София" пък добави, че на адреса на въпросния общински апартамент е регистрирана и фирма на името на настаненото лице, което поставя под сериозно съмнение легитимността на настаняването.

"Според договора от 2008 г. наемът за този апартамент е 141,80 лв. Вероятно през годините има някакви индексации на наема, но е обидно подобен тип имоти в сърцето на София да се продават на сегашните цени по наредбата. Загубата за общината била огромна", добави арх. Николова.

„Предложихме точката да бъде отложена, но мнозинството отказа. В четвъртък ще настояваме отново. Ако бъде отхвърлено, ще искаме в решението изрично да бъде записана продажна цена от 4500 евро/кв.м., за да спрем очевидната злоупотреба", каза още арх. Николова.

Бонев пък призова политическите сили в СОС да се върнат към предложената от Спаси София реформа на общинските жилища – внесена преди месеци и без аргументи блокирана.

Докладът вече е получил подкрепа в комисия от представители на ГЕРБ, ПП/ДБ, ИТН и независими съветници, въпреки, че има отрицателно становище от зам.-кмета по финанси за законосъобразност.

Той е внесен от кмета на район "Средец" Трайчо Трайков, който предлага от продажбата на две общински жилища, 30% от средствата да останат в района, за да може с тях да се ремонтира друга сграда, общинска собственост.

"Добре е, че разговорът тръгна в тази посока. От 2019 г. откакто съм кмет на район "Средец" няма продадено нито едно общинско жилище в района и това е била моя умишлена политика. Освен това някои от вас вероятно помнят, че неведнъж съм правил предложения за промяна в начина на управление на общинската собственост и съм настоявал това да става на пазарен принцип. В район "Средец" има около 50 общински жилища. Всички са в центъра, на топ локации, големи, в стари сгради. Някои от тях са празни от години, защото са в много лошо състояние. Тези средства обаче са ни нужни много, защото имаме общинска сграда на бул. "Васил Левски", която е пред срутване. В нея живеят хора. На всеки бюджет искам средства за ремонт, но ми се отказват. Разполагаме с около 20 000 лв. годишно за поддръжка на общинския сграден фонд, които не стигат за нищо. Единственият начин да осигурим средства, за да ремонтираме сградата, е да продадем по законен начин това, което имаме право", обясни кметът на "Средец" Трайчо Трайков.

Въпреки че Иван Сотиров от "Синя София" предложи общината да бъде задължена да отпусне нужните средства на района, за да не се налага да се продават общински жилища, мнозинството прие доклада. СОС трябва да се произнесе по него утре.