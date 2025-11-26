ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анкета на Младежкия парламент в Русе проучва нагласите на учениците за кариерно ориентиране

СНИМКА: Pixabay

Общинският младежки дом и Младежкият парламент в Русе провеждат анкетно проучване, насочено към учениците от прогимназиален етап. Целта е да бъдат изследвани нагласите и потребностите на младите хора, свързани с професионалното и кариерното ориентиране, както и намеренията им за продължаване на образованието във висше учебно заведение. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на форума за кариерно ориентиране „А сега накъде?", който ще се проведе в началото на месец февруари следващата година и се организира от Младежкия парламент към Общинския младежки дом. Събитието ще даде възможност на учениците да се срещнат с представители на висши учебни заведения и професионалисти от различни области, както и да получат насоки за бъдещото си развитие.

Анкетата може да бъде попълнена на предоставения линк до 5 декември- https://forms.gle/A6Z1Z2JttAsGVbj47.

Общинският младежки дом и Младежкият парламент приканват всички ученици от прогимназиален етап да се включат в проучването и да споделят своето мнение, което ще допринесе за по-доброто планиране на събитието и за създаването на инициативи, подкрепящи тяхното кариерно развитие.

