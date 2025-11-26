Полицията влиза в 12 пловдивски села през декември, вижте графика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мобилни екипи на полицията ще посетят 12 малки населени места на територията на Районните управления в Асеновград, Първомай, Карлово и Хисаря през следващия месец. Жителите ще могат на място да споделят с униформените какво ги притеснява, както и да подават сигнали за престъпления и нарушения.

Графикът, по който служителите от пловдивската дирекция на МВР ще имат изнесени приемни в селата от областта, е следният:

На 2 декември, на територията на Районното управление в Асеновград - с. Козаново, с. Патриарх Евтимово и с. Конуш;

На 9 декември, на територията на Районното управление в Първомай – с.Брягово, с.Искра и с. Драгойново;

На 16 декември, на територията на Районното управление в Карлово - с. Богдан, с. Васил Левски и с. Войнягово;

На 18 декември, на територията на Районното управление в Хисаря - с.Горна махала, с.Михилци и с.Черничево;