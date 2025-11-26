Пешеходка е блъсната срещу училище в Пазарджик

Жена е блъсната на пешеходна пътека в центъра на Пазарджик, съобщи говорителят на ОД на МВР Мирослав Стоянов. Той обясни, че инцидентът е станал на улица „Екзарх Йосиф" на кръстовището близо до училище „Проф. И. Батаклиев" и до Драматично-кукления театър "Константин Величков".

Жената е пресичала на пешеходната пътека, когато върху нея е връхлетял лек автомобил.

Пострадалата е транспортирана от екип на „Спешна помощ" в болницата, където е установено, че има фрактура на ръката, няма опасност за живота й. На място има екипи на полицията, които извършват оглед. По случая ще се образува досъдебно производство.