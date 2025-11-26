Гуцанов: Наистина има много високи бонуси в държавата, ще направим по-добри промени в закона

Наистина има примери за много високи бонуси, но мястото за ограничаването им не е в Кодекса на труда. Правим правен абсурд. Но сме готови с нашите експерти да се осмисли законодателна инициатива, от която да излезе нещо добро.

Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов по повод предложението на ПП-ДБ да се ограничат бонусите на част от държавната администрация до една заплата. Промените в Кодекса по труда бяха обсъдени на тристранка.

Гуцанов подчерта, че не е правилно да се хвърля постоянно съмнение в администрацията.

А вицепремиерът Томислав Дончев се "похвали", че за толкова години в администрацията никога не е получавал бонус.

И подкрепи Гуцанов - "всяка изречена дума в политиката дори да не води до обрат, може да донесе нови вибрации, повод и подсещане да потърсим адекватния баланс".

Синдикатите не подкрепиха предложението, тъй като то щяло да намали мотивацията на служителите и противоречало на колективното договаряне.

Работодателите го подкрепиха принципно, въпреки че изтъкнаха, че мястото му не е в Кодекса по труда. КРИБ обаче се обяви против. В крайна сметка не се стигна до консенсус.

Един от вносителите Божидар Божанов успя да дойде от бюджетна комисия, която тече паралелно в Народното събрание, за да защити идеята си. "Разбираме, че на някои места основните възнаграждения са твърде ниски, но нашето предложение е това допълнително възнаграждение да не става прекомерно. Нека има един филтър. Защото сега се раздават бонуси на око в повечето случаи, на принципа кой на кого е симпатичен, така се създава и корупция", мотивира се той. И поясни, че таван се предлага само за публичните предприятия и регулаторите и ВСС, които прекалявали с бонусите.

Конкретното предложение на ПП-ДБ е членовете на регулаторите, които се избират изцяло или частично от Народното събрание, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и на инспекторите към Инспектората към ВСС, а също и на бордовете на държавните фирми да бъдат ограничени с таван на бонуса.

За държавните служители, вместо таван, се предлага задължително одобрение от Съвета за административна реформа на всички бонуси, които надвишават 20% от годишното възнаграждение.

За шефовете на публичните предприятия също се предлага въвеждането на таван (до една заплата) на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати.

Тристранката разгледа и предложението в проекта за промени на Закона за здравното осигуряване държавата да поеме здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство. Сега тези осигуровки се поемат от работодателя. С промените ще бъде облекчена финансовата тежест върху работодателите, която е основната причина да не наемат жени във фертилна възраст, пише в мотивите за предлаганите промени.

Според работодателите идеята е добра, защото така фирмите ще са по-мотивирани да наемат млади жени. Докато те са в майчинство, обикновено се плаща на заместник, изтъкнаха още от Българската търговско промишлена-палата. КРИБ обаче смятат, че трябва да се направи по-обстоен преглед на всички режими на плащане на здравни осигуровки от работодателя.

Синдикатите и социалното министерство не подкрепиха предложението - то създавало предпоставка за неравнопостованост.