Бивш шеф на КАТ и ДАИ оглавява Агенцията за безопасност на движението по пътищата

Бойко Рановски е новият шеф на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", научи "24 часа".

Той поема поста от Малина Крумова. В медиите погрешно се завъртя, че неин наследник е Росен Рапчев.

Рановски е дългогодишен кадър на МВР. Бил е шеф на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция". Остава на поста 2 години и за пръв път от десетилетия успява да намали броя на загиналите при катастрофи на годишна база. След това оглавява Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Бил е на поста 2 пъти, а през последните години е експерт в Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата.