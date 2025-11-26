9 месеца затвор за рецидивист, откраднал колело в Дупница

Девет месеца ще лежи в затвора рецидивист, откраднал колело. Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 9 месеца на подсъдим, който се призна за виновен в кражба на велосипед от блок в ж.к. „Дупница". Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия.

М. И., на 38 години, осъждан, се признава за виновен, че в периода от месец февруари 2025 г. до 03 март 2025 г. в гр. Дупница, от общо помещение на 9-ия етаж в жилищен блок, е отнел велосипед на стойност 550 лева, от владението на С. Я., като деянието е извършено в условието на опасен рецидив.

Мъжът е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „Лишаване от свобода" не по малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е бил осъждан два пъти на „Лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер, като за поне едно от тях изпълнението не е отложено по реда на чл. 66 от НК.

Наложеното от Районен съд Дупница наказание „Лишаване от свобода" за срок от 9 месеца следва да се изтърпи при първоначален „строг" режим. Подсъдимият М. И. е съгласен и ще заплати по сметка на ОДМВР-Кюстендил направените по делото разноски в размер на 648,50 лева за изготвяне на експертиза.

Определението на РС – Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.