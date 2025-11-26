ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР: Не сме спирали отпуските на полицаите, лъжа е, че ги събираме пред парламента

Димитър Мартинов

[email protected]

Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР

Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Поводът е статут във фейсбук на Ивайло Мирчев от "Да, България". В него той твърдеше, че МВР е спряло отпуските на полицаите, за да пазят протеста по-късно днес. "Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата", гласи публикацията му. 

Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР

