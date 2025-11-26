МВР: Не сме спирали отпуските на полицаите, лъжа е, че ги събираме пред парламента

Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Поводът е статут във фейсбук на Ивайло Мирчев от "Да, България". В него той твърдеше, че МВР е спряло отпуските на полицаите, за да пазят протеста по-късно днес. "Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата", гласи публикацията му.