Подпалиха гараж с луксозна кола в Монтанско, полицията търси извършителите

Гараж с частен автомобил „Мерцедес" са изгорели вчера в близкото до Монтана село Николово, съобщиха от МВР. Полицаите подозират палеж с цел отмъщение, но работят и по други версии.

На 25 ноември около 23:20 часа на спешния телефон 112 е постъпил сигнал, че в село Николово в имот гори гаражната клетка заедно с паркиран вътре лек автомобил „Мерцедес В".

При палежа са изгорели напълно гаражът, лекият автомобил и 20 кв. метра от покривна конструкция на прилепена към гаража лятна кухня. По случая в РУ-Монтана е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член от НК, който гласи: „Koйтo зaпaли cгpaдa, инвeнтap, cтoĸи, зeмeдeлcĸи или дpyги пpoизвeдeния, гopa, мaшини, pyдниĸ или дpyгo имyщecтвo cъc знaчитeлнa cтoйнocт, ce нaĸaзвa зa пaлeж c лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo oceм гoдини."

Разследването по случая продължава.