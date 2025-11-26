ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подпалиха гараж с луксозна кола в Монтанско, полицията търси извършителите

Гараж с частен автомобил „Мерцедес" са изгорели вчера в близкото до Монтана село Николово, съобщиха от МВР. Полицаите подозират палеж с цел отмъщение, но работят и по други версии.

На 25 ноември около 23:20 часа на спешния телефон  112 е постъпил сигнал, че в село Николово в имот гори гаражната клетка заедно с паркиран вътре лек автомобил „Мерцедес В".

При палежа са изгорели напълно гаражът, лекият автомобил и 20 кв. метра от покривна конструкция на прилепена към гаража лятна кухня. По случая в РУ-Монтана е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член от НК, който гласи: „Koйтo зaпaли cгpaдa, инвeнтap, cтoĸи, зeмeдeлcĸи или дpyги пpoизвeдeния, гopa, мaшини, pyдниĸ или дpyгo имyщecтвo cъc знaчитeлнa cтoйнocт, ce нaĸaзвa зa пaлeж c лишaвaнe oт cвoбoдa oт eднa дo oceм гoдини."

Разследването по случая продължава.

