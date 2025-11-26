Пленарният ден приключи след 2 приети закона - само комисиите продължават работа

Само след едно изречение председателстващият пленарното заседание днес зам.-председател на НС Костадин Ангелов го закри. А изречението бе точно само за закриването на пленарния ден.

Ангелов обяви, че днес са поискани 2 почивки за общо 45 мин., с това време е било удължено и заседанието. И обяви край на работния ден минути преди 15 часа.

По-рано днес, в 12 часа, Делян Добрев от ГЕРБ поиска почивка, за да свика водената от него бюджетна комисия. Той обвини опозицията, че се опитва да протака заседанието, за да се гледат бюджетите на осигуряването и Здравната каса "по нощите". Така комисията бе свикана 2 часа по-рано, близо час и половина след скандалите тя започна и работа по същество. В момента освен нея вече заседава и правната комисия, очаква се да започне и тази по отбрана.

Преди да закрият заседанието депутатите отметнаха 2 закона - второ гласуване на промени в Закона за опазване на околната среда и първо гласуване по тези в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.