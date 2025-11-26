ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русенското дружество „Традиция" отбелязва 25 г. с мащабна изложба на оръжие и униформи

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Русенският клон на Национално дружество „Традиция" отбелязва своя четвърт век с впечатляваща юбилейна инициатива на 29 ноември пред Паметника на Свободата. Членовете на организацията ще представят богата експозиция от оръжия, униформи и оборудване от епохата на българските борби за национално освобождение и обединение. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Посетителите ще имат възможност да разгледат редки експонати, да научат любопитни факти от българската военна история и дори да облекат автентични униформи за снимки в исторически стил. Специално подготвена постерна изложба ще представи най-значимите моменти от дейността на дружеството през последните 25 години.

Събитието е част от проекта „Дружество „Традиция" – 25 години работа за Русе и България", реализиран по програма „Култура" на Община Русе.

Изложбата ще бъде достъпна за публика от 10:30 до 13 часа.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

