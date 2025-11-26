Съдят за опит за убийство 31-годишен от Добрич, намушкал със сгъваем нож младеж

Окръжният съд в Добрич проведе разпоредително заседание по дело, образувано по обвинителен акт срещу 31-годишен подсъдим. Мъжът е обвинен за това, че на 12 октомври 2024 г. в гр. Добрич е направил опит умишлено да умъртви 19-годишен младеж, като деянието е останало недовършеноq поради независещи от дееца причини.

Според посоченото в обвинителния акт в ранните часове на деня подсъдимият и пострадалият били в района на денонощен магазин, разположен срещу сградата на стоматологичната поликлиника в Добрич. Пострадалият с двама свои познати отишъл до магазина за покупки. Подсъдимият и негов приятел били на мястото, за да вземат багаж от автобус, паркиран пред магазина. Докато те пренасяли пакети от автобуса, пострадалият, който е бил под влияние на неустановено количество алкохол, залитнал и неволно побутнал с тялото си подсъдимия. По този повод между двамата възникнало пререкание, прераснало в сбиване, по време на което 31-годишният подсъдим извадил сгъваем нож, разгънал острието му и нанесъл с него удар в лявата гръдна половина на младежа.

Според обвинениетоq нанасяйки удар с нож в областта на гърдите на пострадалия, където се намират жизненоважни органи и системи, подсъдимият е направил опит да го умъртви. Посочва се, че до смъртта на пострадалото лице не се е стигнало по независещи от подсъдимия причини, изразяващи се в своевременната намеса на свидетел, който е транспортирал пострадалия до болнично заведение, както и на своевременно оказаната му спешна медицинска помощ и извършена впоследствие животоспасяваща медицинска интервенция.Съдът насрочи две заседания по делото - на 5 януари и на 19 януари догодина.