Кирил Петков надъхва за протести: Всяка промяна започва от белите лястовици

Павлета Давидова

[email protected]

2968
Докато бюджетната комисия продължава да заседава, Кирил Петков излезе на сцената за подготвения пред парламента протест и надъха хората да дойдат довечера Снимка: Георги Палейков

ПП чакат "десетки хиляди", за да се откажат управляващите от вдигането на осигуровките, очакват и провокации, но са доволни от полицаите

С ново включване пред събиращите се на протест пред парламента се отчете вече бившият съпредседател на "Промяната" Кирил Петков. Той се качи на трибуната, която ПП-ДБ инсталираха по-рано днес в т.нар. Триъгълник на властта, за да надъха повече хора да дойдат на протест тази вечер.

"Всяка промяна започва от белите лястовици, това сте вие, трябва да им покажем, че от вас зависи", каза Петков. 

"Аз съм ги виждал от близо - не са толкова силни и безстрашни. Но достатъчно хора им се подчиняват. 

Ако имаме няколко десетки хиляди довечера, ще чуем как осигуровките не трябва да се вдигат и ще намерят пари", заяви бившият депутат.

А пиарът на ПП Найо Тицин призова хората да не се поддават на провокации - имали информация за подготвянето на такава. "Само ни сигнализирайте, ние ще се обърнем към полицаите, които миналия път бяха много бързи и неутрализираха много бързо един провокатор", увери той.

След краткото им включване екраните отново се върнаха към живото излъчване от бюджетната комисия.

