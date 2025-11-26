7 г. по-късно: тръгна делото за източените над 1 млн. лв. от НЗОК през аптеки фантоми

Близо седем години след извършените арести по случая в Пловдивския окръжен съд започна делото за източени над един милион лева от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) през аптеки фантоми. Подсъдими по делото са Иван Деспотов, бивш началник на дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки“ в Районната здравно-осигурителна каса (РЗОК) в Пловдив, Влади Манев, бивш началник сектор „Контрол на аптеки“ в РЗОК – Пловдив, Николай Александров, представител на фармацевтични дружества и Веселин Николов, сътрудник в едно от търговските дружества.

Срещу всеки от четиримата подсъдими е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група с ръководител Деспотов, създадена с цел извършване на документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Те бяха арестувани през май 2018 г., като според обвинението схемата е действала от началото на 2017 г.

Срещу подсъдимите Деспотов и Манев е повдигнато и обвинение за подкуп в особено големи размери. Иван Деспотов е с обвинение и за придобиване и държане на боеприпаси в голямо количество, без да има за това надлежно разрешение. Срещу подсъдимия Николай Александров е повдигнато и обвинение за подкуп на длъжностно лице.

Съдебният процес започна с разпити на свидетели, като днес бяха изслушани шестима. Общо по делото ще бъдат разпитани около 100 свидетеля. Сред свидетелите бяха бившият зам.-директор на РЗОК Даниела Кършева, която и магистър-фармацевт, предоставил дипломата си за регистриране на една от аптеките, съобщи БТА.

Според обвинението Иван Деспотов и собственикът на аптеки Николай Александров измислят схемата, като за целта регистрират фирми на подставено лице, на които е издаван лиценз за аптека. Служителите на здравната каса осигурявали данни с подробности на пациенти с тежки заболявания, които имат нужда от животоспасяващи и скъпоструващи лекарства на цена между 25 000 и 35 000 лева. Аптеки на практика не е имало, но за сметка на това дружеството получавало лекарства за десетки хиляди левове. Източването на касата е било възможно и заради липсата на контрол над аптеките, който на практика е трябвало да се изпълнява от подчинени на Деспотов и Манев. За да не бъдат засечени от НЗОК, на всеки три месеца са регистрирани нови дружества с право на аптечна дейност, като предходната фирма фалира.