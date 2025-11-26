Полицай със следово куче и граждани откриха мъж в безпомощно състояние. Синът на изгубения мъж - Цанко Александров е изпратил благодарствено писмо до директора на ОДМВР – Кюстендил.

"Искам да изкажа своята най-искрена благодарност към Вашия служител – полицай Радослав Златков, водач на служебно куче, и на гражданите Валерия Стойнева-Георгиева, Елизабет Емилова и Алберто Ников за бързата им и адекватна реакция и човешко отношение към баща ми, който е бил в безпомощно състояние и напълно дезориентиран. Полицаят Златков е установил самоличността на баща ми, тези Хора се свързаха с мене и положиха всички необходими грижи за безопасността на баща ми и здравето му до моето пристигане от София. От цялото си сърце им благодаря за напълно безкористната човечност и съпричастност", се казва в писмото.