ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21792332 www.24chasa.bg

Полицай със следово куче и граждани откриха мъж в безпомощно състояние

Тони Маскръчка

1844
Полиция

Полицай със следово куче и граждани откриха мъж в безпомощно състояние. Синът на изгубения мъж - Цанко Александров е изпратил благодарствено писмо до  директора на ОДМВР – Кюстендил.

"Искам да изкажа своята най-искрена благодарност към Вашия служител – полицай Радослав Златков, водач на служебно куче, и на гражданите Валерия Стойнева-Георгиева, Елизабет Емилова и Алберто Ников за бързата им и адекватна реакция и човешко отношение към баща ми, който е бил в безпомощно състояние и напълно дезориентиран. Полицаят Златков е установил самоличността на баща ми, тези Хора се свързаха с мене и положиха всички необходими грижи за безопасността на баща ми и здравето му до моето пристигане от София. От цялото си сърце им благодаря за напълно безкористната човечност и съпричастност", се казва в писмото.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.