Оранжев код отложи за Никулден общоградски крос с кауза - нова детска площадка

Първият общоградски крос, организиран от Община Велико Търново, се отлага за 6 декември. Спортното събитие трябваше да се проведе тази събота – 29 ноември, но прогнозата за обилни валежи и обявеният оранжев код наложиха промяна на датата.

Инициативата поставя пред великотърновци амбициозна цел и отправя предизвикателство - за масово участие и обединение. А като награда за високата активност Общината ще изгради първата по рода си детска площадка във формата на средновековен замък, информират от местната управа.

На 6 декември кросът ще стартира в 11:00 ч. от булевард „България" - при светофара на „МЕТРО". Маршрутът включва целия булевард, улиците „Васил Левски", „Независимост", „Стефан Стамболов", „Иван Вазов", „Читалищна" - покрай Музей „Възраждане и Учредително събрание", „Михаил Кефалов" – покрай Хуманитарна гимназия и „Св. Климент Охридски" – покрай парк „Мини България". След църквата „Свети Четиридесет мъченици" финалът ще е на пл. „Цар Асен I" - пред крепостта Царевец. Трасето е подходящо както за опитни бегачи, така също за любители и за цели семейства.

Регистрацията остава отворена за всички желаещи.