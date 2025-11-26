Протестиращи от „Социално подпомагане" в Добрич: Работата ни осигурява социалния мир

Служители на регионалната дирекция „Социално подпомагане" в Добрич протестираха с настояване за 20% увеличение на заплатите, срещу недостига на кадри и съвременни условия на труд. „Искаме да бъдем чути, защото нашата структура осигурява социалния мир. Но и ние трябва да защитим нашия труд, който остава невидим. При нас няма нарастване на администрацията. Грубо е отношението от страна на гражданите. Нямайки финансовата подкрепа от държавата, ние не можем да вършим ефективно работата си. Не сме чантаджии и хрантутници. Срамуваме се от заплатите си", каза Поля Стоянова от отдел „Социална закрила" в дирекцията в Добрич.

Служителите заявиха, че имат готовност за нови протести и стачни действия, ако не бъдат предприети адекватни мерки. Според тях качеството на социалните услуги е поставено под риск, а липсата на подкрепа и недостигът на кадри затруднява гарантирането на социалния мир, заяви председателят на секцията на КТ „Подкрепа" в дирекцията и служител там Анна Петрова. „Хората обедняват, очакват от нас финансова помощ", добави тя. Протестиращите заявиха, че трудът им остава невидим, а противопоставянето на държавната администрация в обществото влияе негативно и на работата им с гражданите. Според служителите, в системата няма бонуси, както често се твърди публично. Допълнителното материално стимулиране е нередовно и в размер на 200–300 лева, а по наредба възнагражденията им са ограничени до 70% от максималните, което води до около 30% по-ниски заплати в сравнение с други администрации. Петрова посочи, че стартовото възнаграждение на млад специалист е около 1700 лева брутно или 1300 лева нетно, а служители с над 15 години стаж получават около 2200 лева брутно или 1700 лева нетно - суми, които не позволяват нормална издръжка и са причина за масово напускане на кадри. Служителите настояват и за увеличение на средствата за работно облекло, които не са променяни от години и в момента са 250 лева за социалните работници, докато в други администрации получават над 1000 лева. Те настояват и за подобряване на материалната база, тъй като в много дирекции служители работят в остарели помещения и с неприложимо оборудване. „В отдел „Социална закрила" работят с най-уязвимата група – плащане на социални помощи всеки месец, на средства за отопление. Има свръхнатоварване. В отдел „Хора с увреждания" също са натоварени, заради пропуски в документи правоимащите се налага да идват по няколко пъти и си изкарват яда на нас. Отдел „Закрила на детето" е между чука и наковалнята, налага се да решава конфликти, които семейството не може да реши . Щатните бройки са крайно недостатъчно. Преди 20 години сме били над 60, сега сме 42. Проблем е, че, когато някой напусне, щатната бройка се закрива", казаха още протестиращите.

Символично с плакати „ Ще протестираме толкова дълго, колкото трябва" притестириха и служители от териториалното поделение на Главната инспекция по труда в Добрич. От дирекция „Бюро по труда" в Добрич са изпратили представител на националния протест на КТ „Подкрепа" и подкрепят исканията за 20-процентно увеличение на заплатите. „Вече втора година сме с 5 процента увеличение на заплатите. Средно един служител в зависимост от задълженията си получава между 1700 и 200 лева заплата, а обслужва на ден средно 15-20 души. В Бюрото по труда в Добрич работят 30 служители", каза директорът Северина Савова.